Marco, 22 anni conduce un allevamento a Gerosa: «Alcuni mi vedono come un marziano»

Chi percorre la strada che da Gerosa porta a Blello, poco prima del cimitero, in un paesaggio bucolico, fra prati e monti, incontra una costruzione classica e moderna nello stesso tempo: l’azienda agricola Marco Offredi.

Marco è un giovane di 22 anni che, da «casì» cioè piccolo guardiano di mucche in alpeggio nei mesi estivi, è diventato titolare di una attività ereditata dal nonno. La prima impressione che Marco suscita in chi lo incontra è l’entusiasmo contagioso con cui vive le sue giornate, faticose ma appaganti, che non cambierebbe con nessun altro impegno lavorativo.