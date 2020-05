Martina, isolata in un mondo senza suoni Ha vinto con la sua forza combattiva

Ci vogliono forza e coraggio, canta Alessandra Amoroso, «per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, per chi di notte attraversa il mare, per sbarcare in un giorno migliore, per qualunque vita tu scelga di fare». Nei versi di questa canzone Martina Roncolato di Trezzo d’ Adda, 24 anni, affetta fin da piccola da una rara malattia degenerativa dell’ orecchio, ha sempre letto un invito per se stessa e per il suo futuro, e si è sforzata di seguirlo con piccoli gesti di resistenza quotidiana. La felicità, però, è arrivata solo quando finalmente, grazie a un complesso intervento di ricostruzione che le ha restituito l’ udito, il suo sogno si è avverato e ha potuto mettersi le cuffie per ascoltare a tutto volume la musica che ama.