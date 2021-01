Maturità, prova orale e commissione interna L’ammissione non sarà garantita a tutti

L’ipotesi è quella di replicare la Maturità 2020, con una sola prova orale di fronte a una commissione di professori interni. Un’ipotesi, appunto, che per ora non ha nulla dell’ufficialità, ma che basta a riportare all’ordine del giorno il tema dell’Esame di Stato che, anche quest’anno, verificherà le competenze di studenti che non hanno potuto vivere appieno l’anno scolastico.

Secondo le prime indiscrezioni quindi, anche la Maturità del 2021 potrebbe vedere solo una prova orale, senza scritti. Un’ipotesi che parrebbe essere stata accolta favorevolmente all’interno dell’attuale maggioranza, ma che non sarebbe vista positivamente da Lega e Italia Viva. Con una differenza: la Didattica a distanza quest’anno non è considerata come una situazione d’emergenza, ma come qualcosa di strutturale. Quindi le scuole italiane potranno tornare a bocciare in tutte le classi, e potranno anche decidere di non ammettere all’esame finale gli studenti.