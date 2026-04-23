Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Giovedì 23 Aprile 2026

Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade Anas fino al 3 maggio

INFO UTILI. Traffico in forte aumento per le festività del 25 aprile e del 1° maggio. Sorveglianza potenziata e stop ai mezzi pesanti in più giornate.

Redazione Webq
Redazione Webq

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade Anas fino al 3 maggio
Attenzione al traffico nei giorni di festa

Italia

Sarà un maxi esodo quello previsto sulla rete Anas in occasione del lungo ponte di primavera. Dal 23 aprile fino a domenica 3 maggio sono attesi circa 95 milioni di veicoli lungo strade e autostrade.
Secondo le stime, il traffico registrerà un incremento del +6% già dal 23 aprile, con valori analoghi anche per domani, venerdì 24 aprile. Una flessione è prevista invece per sabato 25 aprile (-11%), giornata in cui si completeranno gli spostamenti verso le principali destinazioni turistiche.

Controlli rafforzati e monitoraggio h24

Per far fronte all’intenso flusso di veicoli, Anas ha predisposto un piano straordinario di gestione della viabilità. In campo 2.500 risorse tra personale tecnico e di esercizio, con il supporto di oltre 200 operatori nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale, attive 24 ore su 24 per il monitoraggio in tempo reale.

«Garantire sicurezza e fluidità della circolazione è il nostro obiettivo prioritario – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – anche grazie alla collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine».

Le direttrici più trafficate

Autostrada A2 “del Mediterraneo”
Autostrada A19 “Palermo-Catania”
Grande Raccordo Anulare di Roma
Strada statale 16 “Adriatica”
Strada statale 1 “Aurelia”
Strada statale 106 “Jonica”
Strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”

Un nuovo picco è atteso da giovedì 30 aprile, con aumenti medi del +6%, che potranno raggiungere il +10% al Centro-Sud e fino al +13% in Sicilia e Sardegna.

Rientri e giorni da bollino rosso

Il controesodo si concentrerà nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con un incremento del traffico stimato intorno all’+8% nella giornata di domenica.

Stop ai mezzi pesanti

Per agevolare la circolazione, sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti (oltre 7,5 tonnellate) nei seguenti giorni, dalle ore 9 alle 22: sabato 25 e domenica 26 aprile; venerdì 1° maggio; sabato 2 e domenica 3 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
governo
anas
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Forze dell’ordine