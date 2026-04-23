Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade Anas fino al 3 maggio

Sarà un maxi esodo quello previsto sulla rete Anas in occasione del lungo ponte di primavera. Dal 23 aprile fino a domenica 3 maggio sono attesi circa 95 milioni di veicoli lungo strade e autostrade.

Secondo le stime, il traffico registrerà un incremento del +6% già dal 23 aprile, con valori analoghi anche per domani, venerdì 24 aprile. Una flessione è prevista invece per sabato 25 aprile (-11%), giornata in cui si completeranno gli spostamenti verso le principali destinazioni turistiche.

Controlli rafforzati e monitoraggio h24

Per far fronte all’intenso flusso di veicoli, Anas ha predisposto un piano straordinario di gestione della viabilità. In campo 2.500 risorse tra personale tecnico e di esercizio, con il supporto di oltre 200 operatori nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale, attive 24 ore su 24 per il monitoraggio in tempo reale.

«Garantire sicurezza e fluidità della circolazione è il nostro obiettivo prioritario – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – anche grazie alla collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine».

Le direttrici più trafficate

Autostrada A2 “del Mediterraneo”

Autostrada A19 “Palermo-Catania”

Grande Raccordo Anulare di Roma

Strada statale 16 “Adriatica”

Strada statale 1 “Aurelia”

Strada statale 106 “Jonica”

Strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”

Un nuovo picco è atteso da giovedì 30 aprile, con aumenti medi del +6%, che potranno raggiungere il +10% al Centro-Sud e fino al +13% in Sicilia e Sardegna.

Rientri e giorni da bollino rosso

Il controesodo si concentrerà nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con un incremento del traffico stimato intorno all’+8% nella giornata di domenica.

Stop ai mezzi pesanti