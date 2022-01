Medici di famiglia, è emergenza: sono 609 in tutta la provincia, dal 2018 «persi» 71 dottori

Chiamarla emorragia significa guardare al tema con discreto ottimismo. Il calo dei medici di base attivi nel territorio bergamasco oggi è drastico: lo dicono i dati, lo dice Ats, lo dicono i medici stessi, i sindaci e anche i pazienti. Settantuno quelli complessivamente «persi» dal 2018 a oggi hanno portato a una situazione provinciale che vede l’assenza di un medico su cinque. Con conseguenze sui pazienti e anche sui colleghi, che oggi seguono 1.500 pazienti ognuno, ma che potrebbero vedersi alzato il tetto massimo di assistiti fino a 1.800 e 2.000. Se una volta il problema riguardava soprattutto le aree di montagna, dove il numero esiguo di medici va incrociato anche con i chilometri da percorrere per fare le visite, oggi il tema della carenza di Medici di Medicina Generale (MMG) riguarda, indistintamente, tutta la provincia. In totale, oggi, i medici che prestano servizio sono solo 609. Un dato in forte calo negli ultimi anni: basti pensare che nel 2018, pre pandemia, il numero si attestava sulle 680 unità. Anche allora si trattava di un numero inferiore al fabbisogno, che secondo un dato aggregato fornito da Ats si attesta in 766 unità.

Per ottenere il dato relativo alla disponibilità ideale suddiviso per Ambito territoriale, si è preso in considerazione per ogni comune della Bergamasca il dato Istat della popolazione residente maggiore di 14 anni al primo gennaio (per i bambini e i ragazzi con meno di 14 anni ci sono i pediatri, che in provincia di Bergamo sono attualmente 135, ndr). Tale dato, seguendo le indicazioni di Ats, è poi stato diviso per 1.300, il numero di pazienti che, teoricamente, ogni medico di medicina generale potrebbe seguire. Si arriva così ad un risultato di 729 medici totali. C’è una forbice quindi tra il dato individuato attraverso questo calcolo, fatto con l’obiettivo di “pesare” la carenza di medici nei singoli ambiti territoriali, e il dato ufficiale fornito da Ats: questo accade anche perché, oltre al dato demografico, il numero di medici per la provincia varia anche in relazione a questioni contrattuali. Quello che emerge è che in alcuni ambiti manca fino al 20% dei medici rispetto ai posti disponibili. Le aree con una copertura migliore sono il Basso Sebino e di Grumello, nelle valli le percentuali si attestano tra il 12 e il 14% e negli ambiti più «urbani» tra il 16 e il 20%. In pianura e nell’area di Seriate il deficit più significativo, sopra il 20%.