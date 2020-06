Medici e infermieri di Bergamo ospiti sull’isola degli Swarovski

La quiete dopo la tempesta. Metaforico e reale s’intrecciano sull’Isola Santa Cristina, isola privata nella Laguna veneta di proprietà di René e Sandra Deutsch (famiglia Swarovski), che insieme alla consulente Allison Zurfluh offrono in segno di vicinanza un soggiorno a infermieri e medici bergamaschi. L’isola propone uno scenario unico e improntato all’armonia con la natura e alla ricerca interiore. In questo «scrigno» stanno trovando ora riposo 14 operatori sanitari, 10 dell’Asst Bergamo Est e 4 del Papa Giovanni.

«Abbiamo deciso di unire le nostre risorse per dare qualcosa a coloro che hanno lavorato duramente nell’emergenza», spiega René Deutsch. «Questo progetto inietta serenità e felicità in chi lo condivide, ci fa sentire speranzosi e produttivi», aggiunge Allison Zurfluh. «È un gesto che apprezziamo davvero molto – racconta Elena Caroli, infermiera all’ospedale di Seriate -. Ciascuno rielabora in modo diverso l’esperienza di questi mesi. Io non riesco a stare ferma, perché il silenzio dà l’impressione che ci sia qualcosa che m’insegua. Alla fine della settimana mi fermerò e proverò a reinterpretare la sensazione: è come un brutto sogno con cui però dobbiamo confrontarci». «Molte realtà alberghiere ci hanno manifestato vicinanza – sottolinea Adriana Alborghetti, direttore delle professioni sanitarie e sociali dell’Asst Bergamo Est -. Abbiamo voluto premiare gli infermieri per il loro impegno fondamentale in questi mesi. Gli operatori sanitari sono stati scelti attraverso un calcolo degli straordinari svolti dal 23 febbraio sino a fine aprile».