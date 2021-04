Medici, la beffa: stop alla pensione se vaccinano. «Così si disincentiva chi vuole dare una mano alla campagna»

Il paradosso, tipicamente italico, è addirittura doppio. Si cercano medici per vaccinare, ma un cavillo li scoraggia; come se non bastasse, quel cavillo – i cui effetti evidentemente non erano stati calcolati – nasce nelle pieghe di un decreto anti-Covid. Se un medico in pensione vuole dare il proprio contributo per le inoculazioni aderendo ai bandi «remunerati» delle Regioni, rischia di rimetterci proprio la pensione: verrebbe congelata fintanto che presta servizio per le inoculazioni, e in tasca gli rimarrebbe solo quel che la Regione lo paga per il «ritorno in campo». Succede anche in Lombardia, lo racconta chi aveva maturato con entusiasmo l’idea di rimettersi il camicie per una sfida che richiede l’impegno di tutti: «Un’assurdità», sorride amaramente il dottor Mario Ferro, 66 anni, ex «ospedaliero» in pensione dal 2017, a lungo in servizio in Chirurgia e Senologia prima ai «Riuniti» e poi al «Papa Giovanni», la cui intenzione di aderire si scontra col cortocircuito burocratico.