«Mi chiamano Stella, come la stella alpina il fiore delicato che resiste alle difficoltà»

«Mi domando - si chiede il Piccolo Principe di Saint Exupéry - se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua». Anna Vernillo ha dovuto esplorare a lungo la notte: dalla nascita è affetta da acidosi tubulare distale, una malattia rara che colpisce i reni. A 23 anni poi, durante la sua prima gravidanza, ha perso l’udito. Lei, però, non si è lasciata piegare dalle tempeste: due «malattie invisibili», tanto dolore, rabbia e solitudine non sono riuscite a spegnere il suo sorriso.

Ha trovato una luce a cui aggrapparsi: «Ho capito che non bisogna mai arrendersi, che vale la pena di vivere fino in fondo, farsi coraggio e sperare in un futuro migliore». «Il mio nome segno è Stella - racconta -, è il titolo della mia pagina Facebook, dove posto video di canzoni tradotte nella lingua dei segni. Stella è anche il soprannome che mi hanno dato in famiglia, perché mia madre dice che sono come la stella alpina, un fiore così bello e delicato nonostante cresca in alta montagna, in condizioni estreme, sfidando freddo, vento e intemperie».