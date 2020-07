Monica e quella vacanza a metà Il trapianto al fegato e la salvezza dell’arte

Quando Alessandro Baricco nelle sue «Mantova Lectures» racconta la storia della mappa della metropolitana di Londra ne dà un’interpretazione affascinante: lo stile con cui Harry Charles Beck l’ha disegnata, secondo lo scrittore, non serve solo a permettere alle persone di orientarsi attraverso la città. È anche un modo per offrire una visione della vita, per individuare l’ordine nel caos. Come se far emergere delle linee permettesse di leggere una direzione e poi di seguirla, superando gli ostacoli: è stato così per Monica Rossi, che dopo aver subito nove anni fa un trapianto di fegato a San Diego, negli Stati Uniti, ora ha trovato la sua personale «stella polare» nell’arte, non solo come mezzo d’espressione personale ma anche come strumento di dialogo per aiutare altri a stare bene.

Arteterapista

Ha ricominciato a studiare, è diventata arteterapista e proprio nelle cartine di Google Maps ha scoperto una speciale bellezza e un’ispirazione per la sua vita: «Osservandole con attenzione – spiega – si scoprono aspetti inediti: per esempio quanto le opere dell’uomo siano condizionate dalla presenza di quelle naturali. Ci sono i canali, le strade, i fiumi e guardando le mappe si scopre come l’uomo si è integrato e adattato a esse. Non dovremmo dimenticare o prevaricare questo aspetto».