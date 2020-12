Monopattini, 800 noleggi al giorno Resta il nodo sosta selvaggia in città

Piace il servizio sharing, ma non mancano i parcheggi in luoghi non adibiti ai monopattini. L’assessore Zenoni: dopo l’uso si scatta una foto.

Tempo di primi bilanci per l’utilizzo dei monopattini in città. Quanto vengono utilizzati dalla cittadinanza? «Dal 18 agosto al 18 ottobre - illustra l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni – c’era solo la società Bit e aveva medie di 1000-1200 noleggi al giorno, con punte anche di 2000 prelievi in un giorno a fine settembre. Poi dopo metà ottobre con le nuove misure restrittive, la didattica a distanza, lo smart working e il freddo gli utilizzi sono calati : nelle ultime settimane, sommando le due società, siamo intorno ai 700-800 noleggi al giorno, che pensando al contesto attuale sono comunque numeri rilevanti. In ogni caso, io penso che il potenziale di movimenti nella stagione più calda e senza misure restrittive possa essere di almeno il doppio rispetto ad ora».