Monopattini: regole e velocità In primavera c’è il bando in arrivo

La schiarita - dopo due precedenti interventi che non avevano districato alcune fondamentali questioni - è stata condensata nel decreto Milleproroghe, diventato legge dal 1° marzo, con diversi paletti chiari: divieto di guida sotto i 14 anni; protezione obbligatoria (casco) tra i 14 e i 18 anni; potranno circolare sulle strade urbane che hanno limite di velocità di 50 km/h e potranno sfrecciare al massimo a 25 km/h (ma in aree pedonali, come il Sentierone, si scende fino a 6 km/h).

E poi c’è il punto dedicato allo sharing e ai poteri dei Comuni, su cui si concentrano le attenzioni di Palazzo Frizzoni: così, in primavera, dovrebbe partire il bando per scegliere gli operatori che piazzeranno in diversi punti della città i monopattini elettrici da condividere, cioè da noleggiare in modalità «free-floating» (prendi il monopattino in un punto A, lo usi per arrivare in un punto B e lo lasci lì, pagando solo per la durata del noleggio: il tutto, naturalmente, con un’app che geolocalizza le due ruote disponibili). «Le precisazioni inserite nel Milleproroghe sono molto gradite, perché c’erano diversi dubbi sul tema, in particolare per lo sharing - premette Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità -. Ora i Comuni possono determinare il numero massimo di operatori (cioè di soggetti economici che offriranno il servizio di sharing, ndr) e di monopattini per i servizi di noleggio. Anche a Bergamo siamo interessati a proporre un bando, in grado di individuare cosa è più adatto alla città: ci siamo messi in testa di lanciarlo in primavera, lavorandoci nei prossimi mesi perché non ci siano intoppi». Tra le altre novità del decreto, un passo in avanti importante riguarda l’assicurazione (chi noleggia un monopattino elettrico in sharing e ha un incidente deve essere coperto tramite la società che eroga il servizio).