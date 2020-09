Monte Orfano, cade fuori dal sentiero 44enne di Telgate in gravi condizioni

Si trova ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia F. M., un 44enne residente a Telgate che domenica si è ferito dopo una caduta in bicicletta sul Monte Orfano, nel Bresciano.

Stando alle prime informazioni, il ciclista era partito da casa per pedalare in solitaria lungo sentieri che ben conosceva. In sella alla sua mountain bike aveva raggiunto la collina che domina la Franciacorta, in territorio del Comune di Cologne, giungendo fino alla sommità, dove c’è la cappella e il rifugio della sezione locale degli alpini.

Attorno alle 9.20 ha cominciato la discesa attraverso via Cominotti, ma qualcosa è andato storto ed è uscito di strada. È caduto rovinosamente in uno sterrato, evitando fortunatamente di precipitare nel vicino dirupo. Il telgatese è rimasto a terra e un altro ciclista, un anziano bresciano che stava salendo sul monte, lo ha visto e si è fermato per chiamare il 112, che nell’attesa dell’ambulanza gli ha fornito indicazioni su come assistere il malcapitato.