Morengo, espropri 40 anni fa ma il risarcimento nei prossimi mesi

Gli espropri dei terreni, per realizzare un’area industriale-artigianale, avvennero 40 anni fa. Ora, dopo decenni di battaglie, arriverà il risarcimento dei privati. E il Comune di Morengo, territorio della vicenda, a breve conoscerà l’importo di ciò che dovrà pagare. «Di risorse per far fronte a questa situazione, al momento, non ce ne sono – dice ora il sindaco Amilcare Signorelli –. Ma è chiaro che il bilancio dovrà tener conto di questa incombenza».

Un’intricata vicenda giudiziaria che ha visto il Comune oscillare prima dalla parte della ragione e, successivamente, a quella del torto. Nei prossimi mesi verrà quantificato l’ammontare del risarcimento che l’ente guidato da Signorelli dovrà corrispondere ad alcuni proprietari di terreni nella zona Pip che, nei primi anni Ottanta, furono espropriati dall’allora primo cittadino Giovanni Paolo Agliardi determinato, in base alle esigenze dell’epoca, a dare impulso alla creazione di una zona artigianale e industriale sul territorio di Morengo, ancora oggi cuore produttivo del paese. Alcuni di loro decisero di opporsi alla decisione dell’amministrazione dando origine a un’infinita battaglia legale che, ancora oggi, riecheggia nelle aule di tribunale.

Ma andiamo con ordine: era il 10 maggio del 2017 quando al Comune di Morengo giunse la comunicazione che la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso promosso da alcuni proprietari dei terreni espropriati i quali, un mese più tardi, avrebbero chiesto all’ente di corrispondere «quanto dovuto» poiché, in caso contrario, si sarebbe provveduto a riassumere il giudizio avanti la Corte d’Appello. Un atto a cui, il 23 agosto successivo, la giunta comunale (presieduta dall’ex sindaco Alessandra Ghilardi) si oppose costituendosi innanzi la Corte d’Appello di Brescia. «Tra il 2014 e il 2016 – spiega l’ex sindaco Ghilardi – vincemmo, come Comune, il secondo grado di giudizio determinando, per l’ente, una posizione di vittoria nell’ambito di questa vicenda. Dopodiché, nel 2017, seguì l’impugnazione della sentenza. Una situazione complicata per cui trovai opportuno, da sindaco, lasciare a garanzia un terreno che, oggi, è stato inserito nel piano delle alienazioni per 400 mila euro».