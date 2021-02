Morti sul lavoro nella Bergamasca Quattro vittime su 5 sono per Covid

Il 31 dicembre 2020 si è chiuso un anno tragico per la nostra provincia, falcidiata dalla pandemia causata dal Covid-19, che ha fatto registrare anche un’impennata del numero di morti sul lavoro, strettamente connessi all’emergenza sanitaria. Dei 50 infortuni mortali registrati a fine 2020, ben 44 derivano dai contagi contratti nel pieno dell’epidemia, in particolare dal personale sanitario. Con il bergamasco Franco Bettoni, presidente nazionale dell’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, abbiamo commentato i dati dello scorso anno e approfondito le tematiche della prevenzione, con l’obiettivo di investire sempre maggiori risorse sulla sicurezza dei lavoratori.

Partiamo da un commento sui numeri relativi agli incidenti sul lavoro in Bergamasca. Il 2020 è stato un anno particolare, a causa dell’emergenza sanitaria e di una nuova «tipologia» di infortunio legata proprio al Covid-19.

«I dati dell’andamento infortunistico del 2020 sono certamente influenzati dall’emergenza Coronavirus. L’inclusione, a partire da marzo, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute in ambito lavorativo, ha infatti alterato la rilevazione statistica, soprattutto per quanto riguarda l’incremento dei casi mortali. Nel 2020, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale nella provincia di Bergamo sono state 50, di cui 44 legate al contagio da Covid-19, con un aumento di 30 casi rispetto al 2019. Dunque, ogni 5 infortuni mortali, 4 sono da Covid-19. Viceversa, anche per l’effetto della sospensione, dal 9 marzo al mese di maggio su tutto il territorio nazionale, di ogni attività produttiva considerata non essenziale oltre che per la chiusura delle scuole, si è registrata una diminuzione del 17,7% delle denunce totali di infortunio: 11.503 nel 2020 contro le 13.973 del 2019. Le denunce di infortunio legate al Covid-19, alla data del 31 dicembre 2020, sono state 2.817, circa il 25% delle denunce totali di infortunio. Va comunque precisato che, per quantificare il fenomeno in maniera corretta, sarà necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia pervenuta all’Istituto nel corso del 2020».