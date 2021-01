Mortirolo, valanga di grandi dimensioni Travolto alpinista: corsa al Papa Giovanni

L’alpinista è stato estratto dalla neve e portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo. È in gravissime condizioni: si temono altri dispersi.

Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio di domenica 24 gennaio poco dopo le 15 nella zona di Malga Boschetto, nel territorio di Monno, in provincia di Brescia. Lo rende noto il Soccorso alpino . Sono impegnati sul posto due elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) decollati da Brescia e da Sondrio, oltre ai tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino e il Sagf, Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Una persona è stata travolta da una valanga che di è staccata a Monno, nel Bresciano, in zona Mortirolo a quota 2300 metri. L’alpinista è stato estratto dalla neve e portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo . È in gravissime condizioni. Sono in corso le ricerche per l’eventuale presenza di altri coinvolti. Nella zona fin dalla mattinata erano presenti diverse motoslitte e si teme che alcune delle persone che erano salite a bordo di esse siano state travolte dalla neve, come riporta Il Giornale di Brescia sul sito.