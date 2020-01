Muore 7 giorni dopo la sua mamma Martinengo piange la 47enne Samanta

L’improvvisa morte di Samanta Lamera ha destato profonda commozione nella comunità martinenghese, colpendo duramente nell’arco di sette giorni le sorelle Emanuela e Monica e la figlia Aurora. «Mia mamma era un angelo – ha detto la figlia 23enne –, che aiutava le persone anziane bisognose, anche in virtù di una naturale predisposizione che l’aveva sempre accompagnata e concretizzata due anni fa, con l’inizio del lavoro di ausiliaria socio assistenziale in una cooperativa sociale di Bergamo». Samanta Lamera era infatti alle dipendenze della «Cooperativa Serena», dopo aver lavorato per diverso tempo in una ditta di Ghisalba, dove abitava fino a quattro anni fa, prima della separazione dal marito Massimo.