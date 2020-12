Muore il giorno dopo la nascita della nipote Capizzone piange la farmacista Gloria

La «farmacista» di Capizzone Maria Gloria Coppini si è spenta sabato a 69 anni, nella sua casa, a Bergamo in via Corridoni, assistita dai famigliari.

Ha lasciato nel dolore il marito Giuseppe Galati, i figli Carlo e Maria Teresa con i famigliari, in particolare la piccola Stella, nata venerdì, il giorno prima che la nonna Gloria, come la chiamavano tutti, volasse in cielo.