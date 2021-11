Mura, avanti coi lavori sul «lato oscuro»: 350 mila euro per il baluardo di San Pietro

In via Beltrami prosegue la manutenzione della cinta, dopo l’intervento tuttora in corso Individuata la causa degli allagamenti alla Boccola: è una falla nelle tubature fognarie.

Nuovo capitolo dei lavori di restauro delle Mura al baluardo di San Pietro. Un’impalcatura poggia sulla fortificazione, in Valverde, nel tratto attiguo a Porta Garibaldi ripulito dalla vegetazione lo scorso anno e già interessato, nella parte più vicina alla porta, da un intervento di messa in sicurezza e di restauro. I lavori procedono verso via Beltrami, lì dove il baluardo è nelle condizioni di maggior degrado e dove le fortificazioni offrono il loro versante meno in vista. Si avanza a tappe. Una volta estirpati gli arbusti, tolti ceppi e radici delle piante cresciute tra le pietre, le squadre di restauratori intervengono sul rivestimento lapideo, ricostruendolo dove necessario, in particolare nella parte terminale, la più rovinata. Con il freddo e la pioggia l’intervento si complica. L’umidità rende difficile l’uso delle malte che vengono utilizzate per dare stabilità alle pietre, ma non ferma l’opera che proseguirà nei prossimi mesi.