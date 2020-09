Nazionale, sfratto per i gestori cinesi Verso la chiusura del bar sul Sentierone

Il lockdown sembra c’entrare poco con la chiusura del «Nazionale Cafè» sul Sentierone. Il destino dello storico locale - ha superato i 90 anni - sembra segnato, e non per colpa del calo del fatturato causa Covid, o almeno non solo per quello.

La società cinese «Fortuna» (nome che non si è rivelato di buon auspicio) che lo gestisce dal 2015 (subentrando a un altro gruppo dagli occhi a mandorla che ha ceduto il ramo d’azienda) risulta infatti insolvente dal novembre 2019, prima della chiusura forzata per la pandemia. L’immobiliare della Fiera spa, proprietaria dei muri, dopo i diversi solleciti è passata alle vie legali. Si sono quindi avviate le procedure di sfratto: rallentate dall’emergenza sanitaria, è infine arrivata l’udienza che stabiliva il 10 settembre come termine per lasciare i locali. Ma a oggi il bar funziona regolarmente. Al telefono risponde una cameriera che dice di non sapere niente della situazione e di non poter rintracciare la titolare, cercata per avere anche la sua versione dei fatti.