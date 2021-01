Nei guai a 14 anni: mostra svastica durante call della comunità ebraica

Nel giorno in cui una fantomatica «influencer» di Siracusa viene indagata per istigazione al suicidio per alcuni suoi video sul social TikTok ritenuti agghiaccianti e soprattutto pericolosi per gli utenti più giovani della rete, emerge un’altra storia che fa riflettere su internet e i social e sul loro utilizzo da parte dei giovanissimi.

Un ragazzino bergamasco di soli 14 anni è finito nei guai – anche se, vista appunto l’età, per ora non è stato indagato ma solo segnalato all’autorità giudiziaria minorile – perché, assieme a un coetaneo che vive fuori provincia, lo scorso 3 novembre si era inserito in una riunione in streaming della Comunità ebraica di Venezia sulla piattaforma «Zoom» e, oltre a pronunciare insulti antisemiti, aveva pure mostrato una svastica, prima di venire, lui e l’amico, bannato dalla trasmissione in diretta . Tra lo sconcerto degli altri partecipanti, che si erano subito rivolti alla polizia: giovedì 28 gennaio appunto la Digos della questura di Venezia – in collaborazione con lo stesso reparto della questura di Bergamo e con la polizia postale, sotto il coordinamento della Procura veneta – è riuscita a risalire agli autori di quella che è stata definita «intromissione antisemita».