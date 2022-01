Nel 2021 mille incidenti nella Bergamasca, più di quelli del 2019: «L’alcol tra le cause»

Il bilancio della Stradale. Comminate 72 multe al giorno. Etilometro a 5.355 automobilisti: 499 quelli positivi. Ritirate 897 patenti, il 76% in più rispetto al 2020.

Se il confronto con il 2020 non è da considerare attendibile, visto che l’anno era stato «viziato» da lockdown e provvedimenti contro le prime fasi della pandemia, è il confronto con il 2019 a restituire dati allarmanti. Gli incidenti stradali rilevati nella Bergamasca dalla polizia stradale sono in crescita: nel 2021 sono stati quasi mille – 996 per la precisione, di cui 18 con conseguenze mortali –, mentre due anni prima si erano fermati a 868 (di cui 17 mortali). L’anno clou della pandemia aveva invece fatto registrare alla Stradale «solo» 637 incidenti. Il raffronto tra il 2020 e il 2021 fa dunque registrare una crescita degli incidenti del 49%, ma anche il confronto tra il 2019 e il 2021 segna un aumento dei sinistri pari al 14,7%.

«Nel 2020 le normative anticovid avevano avuto come conseguenza un consistente contenimento della cirolazione – spiega il vicequestore Mirella Pontiggia, comandante provinciale della Stradale –: lo scorso anno siamo invece tornati ai livelli del 2019, che sono stati anzi superati. Ciò che preoccupa è anche la guida sotto l’effetto di alcol: molto spesso gli automobilisti che finiscono in ospedale a seguito di un incidente stradale risultano poi agli esami positivi agli esami sull’alcolemia».