«Nel 2022 diremo addio al green pass, ma per ora manteniamo le mascherine»

In coda, fuori dalle farmacie. A ingrossare le fila dei lavoratori bergamaschi intenti a effettuare tamponi ogni 48 ore, ci sono anche centinaia di cittadini di origine straniera vaccinati con preparati non approvati dall’Ema, European medicines Agency. Badanti e autotrasportatori per lo più, immunizzati con vaccini russi e cinesi: prodotti che, non avendo ricevuto il via libera dall’Agenzia di controllo europea, non danno diritto al Green pass. Un tema da giorni sul tavolo del ministero della Salute, e che riguarda da vicino anche Bergamo. «Vista la bassa circolazione del virus in queste settimane, credo che il rischio che si potrebbe correre garantendo il Green pass anche a chi è immunizzato con vaccini non approvati dall’Ema sia, in questa fase, modesto». Ne è convinto Guido Rasi, professore di Microbiologia all’Università Tor Vergata di Roma, già direttore dell’Ema (2011-2020) e dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, oggi consulente scientifico del generale Francesco Figliuolo.

Quindi, professore, crede arriverà un via libera al Green pass per chi è vaccinato con Sputnik o Sinovac?