Nel lockdown dona il midollo e partorisce «E sono diventata anche avvocato»

«Non esiste per me - scrive Erri De Luca - un livello più alto della parola “dono”: dar vita a vita». Ed è questo che si legge nel sorriso di Veronica Foglia, 28 anni, di Bergamo, mentre tiene in braccio il piccolo Lorenzo, nato il 28 settembre. Ha donato il midollo osseo, un mese dopo è rimasta incinta, e contemporaneamente ha superato l’esame di Stato per diventare avvocato: il 2020 per lei è stato un anno intenso e avventuroso, vissuto sotto il segno della generosità, del coraggio e della gioia, nonostante la pandemia.

L’origine del gesto di generosità

Offrire una parte di sé per salvare una vita è un’idea piena di bellezza: «Questo desiderio - racconta Veronica - è nato in me quando ero una ragazzina, e ho dovuto aspettare di essere maggiorenne per realizzarlo. Il fratello di una cara amica si è ammalato di leucemia, ha ottenuto un trapianto di cellule staminali ma purtroppo dopo pochi mesi la malattia è tornata e se l’è portato via a soli undici anni. Da quel momento ho pensato che fosse importante dare speranza ad altri come lui, e anch’io dovevo fare la mia parte. Nel giorno del mio diciottesimo compleanno ho deciso di recarmi in Comune per esprimere la mia volontà di donare gli organi. Poi ho contattato Carmen Pugliese, referente provinciale dell’Admo (Associazione donatori di midollo osseo) di Bergamo e ho chiesto di potermi iscrivere all’associazione, eseguendo quindi il tampone salivare e registrando i miei dati per l’inserimento nella banca mondiale dei donatori».