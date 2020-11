Nel pronto soccorso che fu una Guernica «Ma ora non c’è più l’invasione di marzo»

Sotto i neon di questa stanza sono passate le telecamere delle tv internazionali e forse anche la storia. Era marzo, qui dentro si veniva a documentare un girone dantesco, tra il rumore degli sfiati dei macchinari per l’ossigeno che sembrava di stare in una fabbrica e gli spasmi di gente che rincorreva l’affanno del respiro successivo: la Guernica del Covid. «All’epoca, qui nella sala di terapia intensiva del pronto soccorso, c’erano 22 pazienti, tutti con i caschi C-pap e gli occhi spaventati, che chiedevano conforto con lo sguardo. Io bluffavo, dicevo loro che andava tutto bene . Ma non era vero, qualcuno l’ho visto anche morire», racconta la dottoressa Renata Colombi, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni, increspando per un attimo il tono e una prosa fin lì farcita di pungente ironia, un po’ alla Alan Alda, il medico protagonista del telefilm Mash su un ospedale da campo americano durante il conflitto in Vietnam.

«È stata una guerra anche la nostra, da cui qui in pronto soccorso siamo usciti ammaccati ma più uniti - ammette -. Facevamo gli aperitivi attraverso la piattaforma Zoom per i collegamenti video su internet, sempre via Zoom una nostra collega ci dava lezioni di yoga. Si deve essere sempre di buon umore, anche in queste situazioni, altrimenti non ce la fai a sopportare questo lavoro. Anche se, devo confessare, a marzo non c’era neppure il tempo per sorridere e fare battute».