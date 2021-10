Nelle farmacie bergamasche tamponi boom: ventimila ogni settimana

Qualcuno s’è portato avanti: deciso a non vaccinarsi, ha prenotato in farmacia una sfilza di tamponi sino a Natale. Il boom di richieste d’altronde non si ferma, anzi verosimilmente continuerà: da venerdì 15 ottobre entra in vigore l’obbligo di green pass suoi luoghi di lavoro, e dunque chi non è immunizzato dovrà sottoporsi ciclicamente (ogni 48 ore, per i test antigenici rapidi che si eseguono in farmacia) al tampone.

«La richiesta è aumentata ancora. Non solo: sono aumentate anche le richieste di prenotazioni multiple, in alcuni casi c’è chi ha pianificato appuntamenti sino a Natale», racconta Giovanni Petrosillo, presidente di FederFarma Bergamo: «Non è semplice a livello organizzativo, ce la stiamo facendo ma con qualche difficoltà. C’è anche il problema di chi si prenota e poi non si presenta. Tutto ciò rende complessa l’attività quotidiana delle farmacie». I numeri d’altronde ricordano lo sprint che s’è innescato da fine luglio, con la prima introduzione del green pass per i ristoranti al chiuso, e poi da settembre per il personale scolastico. E appunto, se sino alla fine di luglio si viaggiava a circa 4.500 tamponi settimanali nelle farmacie bergamasche, tra agosto e inizio settembre si è saliti a 16 mila test settimanali; in attesa degli ultimi aggiornamenti, è facile pensare che si sia già sfondata anche quota 20 mila test ogni sette giorni.