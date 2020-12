Nelle Rsa via alle adesioni Da febbraio le vaccinazioni

La campagna di vaccinazione anti Covid nelle Rsa non partirà prima di febbraio. Servirà almeno un mese per vaccinare il personale degli ospedali: è questa la stima di massima che l’Ats ha comunicato nella call di ieri ai direttori sanitari delle case di riposo. Un mese, forse un mese e mezzo, durante il quale i dovrà mettere a punto una macchina organizzativa complessa.

L’Ats ha già comunicato alla Regione il numero massimo di disponibilità per ogni struttura, ma ci sarà da fare i conti innanzitutto con il personale in servizio e con i posti letto occupati (circa 10.500 persone), poi – ed è qui il nodo vero – con il numero esatto di coloro che vorranno vaccinarsi. Qualche settimana in più rispetto alle previsioni potranno servire dunque per l’opera di convincimento che le Rsa hanno già iniziato a fare, soprattutto nei confronti dei loro dipendenti .