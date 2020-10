Nembro, rischia la chiusura la Rsa simbolo della pandemia

La casa di riposo ha perso 34 ospiti in 2 mesi. Gara di solidarietà per coprire buco da 400 mila euro.

Anche l’epicentro ha un cuore. E batte in via dei Frati 1. L’indirizzo corrisponde a quello della casa di riposo di Nembro: l’onda funesta della pandemia s’è scagliata qui prima che altrove, mietendo 34 vittime.

In meno di due mesi – febbraio e marzo – se ne sono andati 34 di 87 ospiti. Un bollettino straziante che ha fatto il giro del mondo: per il mondo la Rsa di Nembro è diventata il cuore dell’epicentro, un cuore che – adesso, dopo tante parole d’affetto spese per quella Val Seriana finita abbondantemente sotto i riflettori – rischia di smettere di battere.