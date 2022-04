Neve fresca in quota, Colere continua a sciare. Stop a Foppolo e Lizzola

Foppolo Quarta Baita

(Foto di Val Brembana Web)

La nevicata di venerdì notte ha reso i panorami invernali anche in Val Brembana. Per la stazione di Foppolo , però, quella di ieri, è stata l’ultima giornata di discese sulle piste del Montebello e della Quarta Baita. «Sono scesi circa 30 centimetri - dice il direttore della stazione Marco Calvetti - rendendo sicuramente lo scenario invernale e portando qualche sciatore in più. Ma ora è difficile proseguire, anche solo volendo aprire nei fine settimana. La neve accumulata farà probabilmente marcire ancora più velocemente quella sotto e le temperature sono previste in rialzo. Forse le piste ci consentirebbero anche di proseguire, ma ormai i numeri non ci sono più, la gente andrà altrove».