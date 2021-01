Nicolò, la caduta dalla seggiovia poi lo slalom con la vita per ripartire

Il pettorale rosso nello sci è un segno di distinzione: in gara lo indossa solo il leader della classifica. Nicolò De Beni, 19enne di Bergamo, non l’ha conquistato in gara, l’ha ottenuto in dono come simbolo della sua rinascita dopo un gravissimo incidente: così per lui ha avuto un significato più profondo, non soltanto sportivo, come riconoscimento di tenacia e di un incredibile coraggio. Racchiude in un lembo di stoffa la misura altissima della sua vittoria contro il buio.