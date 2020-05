Nidi, con il virus domande giù del 38% «Troppa incertezza per le famiglie»

Calano del 38% le domande per iscrivere i bambini agli asili nido comunali, passate dalle 447 dell’anno scorso a 278. Nelle famiglie regna un clima di incertezza e il pensiero di dover sostenere la retta senza sapere se a settembre il lavoro ancora ci sarà fa paura. Sempre che a settembre gli asili nido riaprano. Questa è la seconda preoccupazione che rannuvola i pensieri delle famiglie. Il Governo non si è ancora pronunciato sulla riapertura delle strutture per i più piccoli, ma l’assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo Loredana Poli è pronta a riorganizzare i servizi. Non solo sarà da rivedere il rapporto numerico bambino-educatore, con un matematico aumento dei costi del servizio, ma anche il lavoro pedagogico e, non da ultimo, gli spazi. Che dovranno essere ridisegnati per garantire il distanziamento sociale d’obbligo ai tempi del coronavirus, «rinunciando ad esempio alle aree comuni per ricavare nuove aule» ipotizza l’assessore.

Intanto il 30 aprile si sono chiusi i termini per le iscrizioni (con i vecchi parametri, in tutto i posti sono 630), mentre resta tutto il mese di maggio per i «piccolissimi», alla prima iscrizione. Il calo è evidente: al 27 aprile agli uffici sono arrivate 278 domande, numero che secondo le stime del Comune, raggiungerà quota 300. Lo scorso anno, si diceva, erano state 447. Ma negli anni la richiesta è cresciuta: nel 2016/2017 le domande furono 354, salite a 430 per l’anno scolastico 2017/18, a 462 per l’anno 2018/2019. Spiega l’evoluzione dei l’assessore: «Possiamo dire che oggi torniamo ai livelli del 2016, la richiesta è infatti aumentata negli ultimi tre anni, da quando Regione Lombardia ha introdotto la misura “nidi gratis”. Il calo si può spiegare con i timori dei genitori: c’è il rischio che uno dei due resti a casa dal lavoro, qualcuno invece tende ad aspettare prima di rientrare in attesa di vedere come evolve la situazione. Nonostante tutto, ci terrei a ripartire con tutta la capienza possibile delle strutture».