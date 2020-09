No verifiche a casa, le giacche sulla sedia Ecco cosa si farà e sarà vietato a scuola

Sin dall’ingresso a scuola: dopo l’entrata e il percorso personalizzato per raggiungere la propria classe (e solo quella), sarà vietato lasciare la giacca negli appendini di cui ogni corridoio è provvisto. I soprabiti andranno con i bambini e i ragazzi fino ai banchi, appesi alle sedie o addirittura pigiati negli zaini.

COMPITI E VERIFICHE

Le maestre non potranno più raccogliere i quaderni dei bambini per correggere i compiti: vietato portarli a casa, le correzioni saranno solo a scuola. E i bambini non potranno portare il quaderno alla cattedra, altrimenti, prima e dopo il controllo del maestro o della maestra dovranno essere sanificati sia il ripiano che il quaderno . Unica soluzione per gli insegnanti: indossare la mascherina e passare tra i banchi armati di matita rossa. E le verifiche? Nemmeno queste potranno essere portate a casa dei docenti per le correzioni, ma in questo caso le soluzioni per la loro conservazione in sicurezza sono diverse, anche a seconda dell’età degli alunni. C’è chi farà svolgere esercizi e temi su fogli singoli per poi farli imbustare in cartellette trasparenti da utilizzare per le correzioni. Ma c’è anche chi sceglierà di far fotografare le verifiche ai ragazzi. Di certo, nessuno studente porterà più una verifica a casa per mostrarla alla famiglia.