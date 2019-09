Non solo ladri, ma anche senza «cuore» Zogno, bersagliato l’orto dei disabili

Chi frequenta la ciclovia della Valle Brembana, nel tratto che congiunge la frazione di Ambria a Zogno, avrà forse notato un appezzamento, proprio in riva al fiume Brembo, coltivato. Questa porzione di terra fertile è un piccolo orticello gestito dal Centro disabili diurno di Zogno. L’area viene utilizzata appunto come attività per i ragazzi con disabilità.