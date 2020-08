Nuovi contagi e giovani A Bergamo non è allarme

Non è tramite la movida che s’è mosso il Covid a Bergamo, in quest’ultima coda di epidemia. Non ha viaggiato nelle discoteche, non s’è propagato negli assembramenti dei giovani. I focolai che incendiano il divertimento notturno – tema che rimbalza nella cronaca – restano ancora spenti qui nella terra più ferita dal dramma, almeno per il momento. Lo raccontano i numeri, di nuovo fotografia di come s’è allargata la macchia del virus.

Nelle ultime settimane, anzi, l’età mediana (il valore intermedio fra gli estremi) dei contagi a Bergamo è risalita, mentre la quota di giovani che compongono la platea dei nuovi positivi s’è assottigliata, come evidenzia uno studio dell’Ats di Bergamo sull’«analisi longitudinale per età dei positivi». Nella fase acuta della pandemia, dai primi casi sino al 5 aprile, l’età mediana ha oscillato partendo dai 64 anni e scendendo a 59, con un picco intermedio di 71 anni, alzandosi poi a 72 in concomitanza dei test nelle Rsa e quindi riducendosi nuovamente: quest’ultimo è lo scenario di maggio, giugno e luglio, mesi segnati dagli screening sierologici, in cui l’età mediana dei nuovi positivi è variata tra i 52 e i 55 anni.