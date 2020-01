Nuovo look per piazzale Alpini Tu cosa ne pensi? Sondaggio

L’opera non è ancora completata, ma ce n’è quanto basta per dire che piazzale Alpini è davvero diventato una piazza. La più grande della città. Con l’addio delle casette del Villaggio di Natale e la rimozione delle recinzioni, i 7 mila metri quadri di pavimentazione in calcestruzzo realizzati (su un’area complessiva di 13 mila metri quadri) non passano certo inosservati. C’è chi parla già di «effetto spianata», col terrore del vuoto, ma le reazioni, soprattutto dei commercianti, sono positive: «Lo spazio così è più pulito, lineare e controllabile», sostengono. Paesaggisti e ambientalisti, invece, prendono tempo per valutare il risultato.

