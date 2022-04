Obbligo delle mascherine sino a fine anno scolastico. I presidi concordano: i contagi non si sono fermati, ci vuole prudenza

I dirigenti scolastici bergamaschi concordano sull’assoluta opportunità di mantenere l’obbligo delle mascherine in classe fino al termine delle lezioni. Obbligo confermato dalle disposizioni per la scuola indicate nel Decreto Riaperture. C osì se anche dal 1°maggio ci sarà una sorta di liberi tutti, per le scuole nessun cambio di programma sull’uso delle mascherine chirurgiche. Non solo, in caso di almeno quattro positivi tra gli alunni, docenti e studenti devono indossare, per dieci giorni dal contatto con il positivo, sarà necessario usare la mascherina FFP2.