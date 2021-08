«Obbligo di vaccino, uno strumento che va considerato»

L’epidemiologa Salmaso: «Con questo virus gli immunizzati non sono in grado di fare da scudo ai no vax. Se non ci si protegge si rischia l’infezione».

«Chi non intende vaccinarsi si scordi di poter godere della protezione offerta dai vaccinati. Con questo virus, gli immunizzati non sono in grado di fare da scudo ai no-vax, e, rovesciando la prospettiva, chi non è immunizzato non può essere protetto dalla comunità dei vaccinati, come invece succede quando si raggiunge l’immunità di gregge. Semplicemente, questo meccanismo non si può applicare all’epidemia da Covid-19. Quindi se ti vaccini, sei protetto. Se non ti vaccini, rischi l’infezione e tutte le sue conseguenze». Stefania Salmaso, epidemiologa, ha diretto per anni il Centro nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di Sanità.