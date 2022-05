Olimpiadi nazionali di Italiano, vince Giulia Arnoldi dell’«Einaudi» di Dalmine - Video

Scuola Martedì 3 maggio a Roma, all’Università LUMSA, la cerimonia di proclamazione e premiazione delle vincitrici e dei vincitori della XI edizione delle Olimpiadi nazionali di Italiano. La studentessa bergamasca in vetta per il secondo anno di fila: «Rivincita per gli istituti tecnici, spesso sottovalutati per le materie umanistiche».