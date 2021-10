Oltre 2 secoli, è la più antica ferramenta bergamasca: l’Oscar ai Gualini di Trescore

La più antica ferramenta bergamasca si trova in piazza Cavour a Trescore Balneario, ed è stata iscritta al registro nazionale delle imprese storiche istituito da Unioncamere per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il negozio, gestito dalla famiglia Gualini da sette generazioni, aggiunge ai propri riconoscimenti un nuovo premio nazionale: l’Oscar delle ferramenta 2021 per la categoria «Miglior storia di famiglia». «È stato un onore ricevere questo premio, riconoscimento per il tempo, la dedizione e la passione che da anni la nostra famiglia ripone in questa attività», spiega Andrea Gualini, attuale gestore del negozio. Il premio è stato conferito in occasione di Hardware Forum Italy, la fiera di riferimento in Italia per il mondo della ferramenta, e ha sottolineato l’importanza della storia di tale negozio che prosegue ininterrotta dal 1806, attraversando sette generazioni e due guerre mondiali.