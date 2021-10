Oltre la sclerosi multipla a passo di danza e con la gioia di diventare mamma

Non è soltanto la precisione dei movimenti di una ballerina a colpire lo spettatore durante una danza, ma più spesso l’energia del corpo e dello sguardo. E sono proprio questi i punti di forza di Marta Perna, 44 anni, di Curno.

Sono i suoi occhi e lo slancio del suo cuore a mostrare in modo limpido ed emozionante la bellezza e il coraggio che è riuscita a mettere in gioco per superare i limiti imposti dalla sclerosi multipla continuando comunque a ballare, che è la sua passione fin da bambina. La danza è davvero per lei «una poesia muta» come scrive il poeta greco Simonide.