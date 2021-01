Ondata di freddo ma non di gelo Sulla Bergamasca in arrivo altra neve

Siamo nella seconda decade di gennaio e le temperature non accennano a diminuire, specie nei valori minimi registrati nelle prime ore del giorno; non solo in montagna, ma anche in pianura il freddo si fa sentire, seppur mitigato dal moderato rialzo termico che normalmente avviene nelle ore centrali della giornata. Qual è l’origine di questa massa d’aria che sta caratterizzando il tempo in questi giorni? Si tratta di aria polare continentale, molto fredda all’origine, che dilaga dalla Russia verso le regioni balcaniche e qui rallenta la propria corsa cosicché la nostra penisola, di fatto, è solo lambita dal poderoso soffio russo-siberiano. Per questo motivo, non possiamo parlare di ondata di gelo sulla nostra provincia in questo momento, ma di ondata di freddo; è bene distinguere i due concetti, perché sono molto diversi fra loro e rischiano di generare confusione.

Affinché avvenga un’ondata di gelo, infatti, sono necessarie almeno tre condizioni: che le temperature siano negative ovunque per almeno tre giorni consecutivi, che la massa d’aria gelida investa almeno un terzo del territorio nazionale per lo stesso tempo, e che la temperatura a 1.500 metri sia costantemente al di sotto di meno dieci gradi centigradi.