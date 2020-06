Operato il ragazzo caduto dalla bici Torre de’ Roveri, il 15enne fuori pericolo

Ha avuto un sangue freddo che anche persone più grandi di lui, in quelle circostanze, non avrebbero certo saputo mantenere. Ed è rimasto vigile e cosciente per tutta la durata dei soccorsi, circa un quarto d’ora, con un’asta in ferro di una cancellata stradale che gli si è infilata nel mento quando ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto. Ora il ragazzo, 15 anni a fine mese e studente delle superiori, viene tenuto sedato per consentire all’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto di produrre i suoi effetti ed evitare gonfiori e infezioni. È stabile e – benchè i medici si siano presi 48 ore di monitoraggio – di fatto fuori pericolo, ma se l’è vista brutta.

Tutto è avvenuto attorno alle 23 di sabato 6 giugno a Torre de’ Roveri, lungo via Monte Grappa. Fino a pochi minuti prima il quattordicenne si trovava a casa di un amico, che dista trecento metri dalla sua. Avvisata la mamma che sarebbe rincasato a breve, è balzato sulla sua bici e si è messo a pedalare verso casa. All’altezza del civico 15 di via Monte Grappa, l’incidente, dalle conseguenze inimmaginabili. Cadendo, il ragazzo è rimasto infilzato alla gola, mentre la bicicletta sotto i suoi piedi è caduta a terra.