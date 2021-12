Ore 7,15: la Valle di Scalve si ferma e ricorda il Disastro - Foto e video

Erano le 7,15 del primo dicembre 1923. Nella Diga del Gleno, uno sbarramento di 260 metri, si apre improvvisamente uno squarcio di 80 metri: il bacino, completamente pieno, si svuota in quindici minuti riversando a valle milioni di metri cubi d’acqua che travolgono interi paesi . Il primo a esser spazzato via dalla violenza degli elementi è Bueggio, frazione di Vilminore. Di Dezzo invece, per metà frazione di Colere e per metà di Azzone, non rimane praticamente nulla. L’acqua, il fango e i detriti proseguono la loro corsa infilandosi nella Via Mala, scavata dal fiume Dezzo, che collega la Valle di Scalve alla Val Camonica. La devastazione arriva ovunque: Mazzunno, Corna di Darfo. Sempre più giù, fino al lago d’Iseo, il cui livello delle acque si alza di circa un metro.

Diga del Gleno, l’1 dicembre 1923 il disastro: ecco come L’Eco raccontò la tragedia .