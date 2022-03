Over 50 ancora senza vaccino, le sanzioni in arrivo sono 35mila

L’obbligo è formalmente scattato dal 1° febbraio, oltre un mese fa. Ma è solo ora che stanno per scattare le sanzioni: per gli ultracinquantenni non vaccinati – circa 35mila in tutta la Bergamasca – le sanzioni stanno però arrivando. Passo indietro, a ritroso nelle date. Appena prima dell’Epifania il governo aveva varato l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, a decorrere appunto dal 1° febbraio: c’erano grosso modo tre settimane per mettersi in regola, pena una sanzione di 100 euro. Voltato il calendario, l’obbligo è diventato concreto, e dal 15 febbraio s’è aggiunto pure l’obbligo di Green pass rafforzato (ottenibile cioè da vaccinazione o da recente guarigione) per i lavoratori ultracinquantenni.