Over 50, da oggi il vaccino è obbligatorio: nella Bergamasca oltre 38mila «scoperti»

C’è stato quasi un mese per mettersi in regola, dopo l’annuncio alla vigilia dell’Epifania, e prima ancora un anno intero per vaccinarsi. Ora, il dado è tratto: da oggi è in vigore l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. C’è però un discreto numero di bergamaschi che ancora «sfugge»: secondo i dati forniti dall’assessorato regionale al Welfare aggiornati a ieri mattina, sono 38.044 i cittadini della provincia di Bergamo di quest’età che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino. Corrispondono al 7,56% dei 502.950 over 50 residenti in terra orobica: un ultracinquantenne ogni 13, all’incirca, non ha aderito all’immunizzazione. La percentuale varia significativamente a seconda della decade, e questa differenza è interessante anche alla luce di una seconda data segnata sul calendario: sempre per gli over 50, dal 15 febbraio sui luoghi di lavoro sarà obbligatorio il Green pass rafforzato, che si ottiene appunto tramite vaccinazione o recente guarigione dal Covid.

Così, su 182.798 bergamaschi tra i 50 e i 59 anni, età in cui tendenzialmente si lavora ancora, ha aderito alla vaccinazione il 90,59%: restano fuori dall’immunizzazione, e quindi non in regola con l’obbligo vaccinale, in 17.201. La performance è simile anche nel decennio successivo, quello dei 60-69enni, dove una buona parte è ancora attivo nel mondo del lavoro: si è vaccinato il 91,56% dei 138.474 bergamaschi di quest’età, dunque ne mancano 11.687. Più si sale con l’età, più la copertura è alta: tra i 70-79enni l’adesione è del 94,44%, ne mancano all’appello 5.929; tra gli over 80 si è vaccinato il 95,7%, ne mancano 3.227.