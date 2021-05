Over 60, nella Bergamasca sono 60 mila i cittadini non vaccinati

La copertura è già alta, numeri alla mano. Ma proprio perché il virus morde forte, e morde soprattutto in quell’età, è necessario l’ultimo scatto. Mentre la campagna vaccinale avanza guardando sempre più ai giovani, c’è però un lavoro che prosegue in parallelo: chiudere il ciclo di immunizzazione dei più «maturi» e – soprattutto – andare a caccia di chi per un motivo o per l’altro ancora non s’è vaccinato. Gli over 60 bergamaschi non raggiunti dalle inoculazioni sono circa 60 mila, secondo una proiezione basata su dati aggiornati al 21 maggio, ed è in questo segmento anagrafico che si gioca una partita fondamentale. Al termine della scorsa settimana, sostanzialmente, tutte le classi anagrafiche al di sopra dei 60 anni avevano varcato teoricamente l’immunità di gregge: dalla copertura del 72% con almeno la prima dose per il target 60-64 anni si arrivava al 77% degli ultranovantenni, passando per il picco dell’89% tra gli 80-84enni.