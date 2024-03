Paderno «conquista» l’autobus sostitutivo per gli studenti: si parte alle 6,45

Un bus « Punto-Punto » anche da Paderno d’Adda . Verrà introdotto a partire da lunedì 11 marzo . A darne notizia è l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, che si è adoperato in prima persona per andare incontro alle esigenze emerse a seguito dell’interruzione della circolazione ferroviaria tra Ponte San Pietro e Bergamo per interventi infrastrutturali della rete ferroviaria che dureranno per i prossimi tre anni. «Dopo aver incontrato i rappresentanti dei Comuni interessati, abbiamo deciso, di concerto con Trenord, d’individuare soluzioni per agevolare gli studenti di Paderno d’Adda e Robbiate – ha detto Lucente –. Un percorso che ha visto il coinvolgimento dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Lecco-Como-Varese, della prefettura di Lecco e di Rfi. Grazie alla sinergia tra enti e alla volontà comune di trovare una rapida soluzione, siamo stati in grado di rispondere in maniera solerte alle sollecitazioni di studenti, famiglie e lavoratori in difficoltà. Una collaborazione fattiva e costruttiva che è un esempio virtuoso di come la politica può e deve risolvere i problemi dei cittadini».

I bus punto-punto

Escluso in un primo momento perché i bus utilizzati per i servizi sostitutivi non possono passare dal ponte San Michele, con i percorsi alternativi che, negli orari di punta, avrebbero richiesto tempi di percorrenza superiori a quelli del treno, il nuovo servizio autobus sulla tratta Paderno d’Adda-Bergamo, calibrato sulla base degli orari scolastici, partirà alle 6,45 da Paderno e arriverà alle 7,40 a Bergamo. La corsa aggiuntiva sarà attiva dall’11 marzo, da lunedì a sabato, per tutto il periodo scolastico. Ancora nessuna novità, invece, per la richiesta formulata dalle famiglie di poter avere un bus ‹‹Punto-Punto›› in partenza anche da Calolziocorte. A oggi, pertanto, questi bus sostitutivi pensati per gli studenti partono dai Comuni di Cisano, Pontida e Ambivere per la linea Lecco-Bergamo e da Calusco d’Adda e Terno d’Isola per la Milano Porta Garibaldi-Bergamo via Carnate, oltre che da Ponte San Pietro e, da lunedì, da Paderno. Questo servizio è la prima scelta da parte degli studenti, tanto che Trenord è già intervenuta aggiungendo una corsa mattutina in più sia da Calusco, sia da Cisano, dove arrivavano proprio studenti da Paderno e Calolziocorte.