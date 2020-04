Paladina in lutto per la 28enne Paola «Non dimenticheremo la tua dignità»

Se n’è andata a soli 28 anni Paola Scanzi. Si è spenta sabato a Paladina, preceduta di sette mesi dalla madre Maria Vincenza Lorusso. La giovane - che lavorava come estetista - non è riuscita a superare la battaglia, lunga e sofferta, con la malattia, lasciando, oltre al padre Gianpietro, al fratello e alle due sorelle, anche tanti amici e amiche che negli ultimi tempi le erano stati particolarmente vicini.

E sono stati proprio loro - e in particolare alcune amiche - a raccontarne la vita, ma anche le sofferenze sopportate negli ultimi due anni e cioè da quel febbraio del 2018 in cui comparvero i primi sintomi della grave patologia che se l’è portata via: «Tutto era iniziato con un banale formicolio al braccio - scrivono -. Ti fecero gli esami e l’esito risultò positivo: un brutto mostro (come lo chiamavi tu). Ce lo comunicasti con la solita ironia e poi affrontasti tutto il percorso con grande coraggio. Con il tuo carattere sei sempre riuscita a non farci pesare il tuo dolore, sia fisico che psicologico, anzi hai sempre mostrato disponibilità a chi ti chiedeva aiuto o anche un parere per ogni cosa, perché contava più il sorriso degli altri che il tuo». Iniziarono così le prime chemio «e i capelli rasati dalla Sciura Maria che ti aveva accolto come una figlia, avevi la parrucca nuova che chiamavi Samara - ricordano ancora le amiche - e non osavi entrare nel solito bar ma tu eri bella così».