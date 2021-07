Palestre e piscine, ok al green pass: «Diventeremo isole Covid free»

Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio anche per entrare in palestre e piscine al chiuso. Il provvedimento fa discutere gli imprenditori del settore, ma alla fine prevale la priorità per salute e sicurezza, così da non trovarsi di nuovo a dover chiudere le attività.

Le palestre e i centri fitness della Bergamasca hanno riaperto a maggio dopo sette lunghi mesi di stop, ma non tutti i clienti sono tornati ad allenarsi, anche per la paura di entrare in contatto con persone non vaccinate . Il green pass permetterà dunque di creare delle «isole Covid free», rassicurando coloro che vogliono tornare a fare attività fisica in completa sicurezza, anche al chiuso.

Il problema è semmai rappresentato dal grande numero di giovani non vaccinati che, stanti le regole in vigore dal 6 agosto, non potranno accedere agli impianti in assenza del certificato verde . Per loro il governo sta cercando di accelerare la campagna vaccinale.