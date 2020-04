Paolo, in trincea per «difendere» il Gemelli «Da due mesi ormai non vedo i miei figli»

Paolo Sergi, l’uomo dell’ «altro» fronte. Quel fronte che corre parallelo alla linea composta da medici, infermieri, parasanitari. Non esiste un letto di terapia intensiva che non abbia bisogno di pc e software ultra sofisticati. Di sensori, allarmi e componenti che monitorino il paziente h24. Di strumentazioni in grado di assicurare performance di altissimo livello, senza interruzione, e trasmettere informazioni cliniche in totale sicurezza.