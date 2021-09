Papa Giovanni, Lorini: «Ricoveri gestibili. Ma si deve vaccinare chi è ai margini»

Lorini, Area critica del «Papa Giovanni»: «Su 25 ricoverati in questi mesi 23 non erano protetti. Molti non italiani: questa popolazione ora va raggiunta.

Non ho la sfera di cristallo, ma se guardiamo ai numeri con attenzione, abbiamo una situazione decisamente sotto controllo. La crescita dei contagi ci sarà ma credo di poter immaginare un autunno non complicato. Ora in tutta la Lombardia i malati Covid in Terapia intensiva sono 54, se anche in autunno arriveremo a 150 sarà una situazione gestibile. Non dimentichiamolo, sarebbero 150 persone in Terapia intensiva su 10 milioni di lombardi, quando siamo arrivati a gestire 1.440 malati Covid in Terapia intensiva in tutta la regione. I numeri attuali sono tutt’altra cosa». Perché nel frattempo, sottolinea Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a fare muro contro la diffusione dei contagi sono arrivati i vaccini. E aumenta sempre più la popolazione protetta.

Quanto tempo per dirsi al sicuro?